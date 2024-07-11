"أخضر الشاطئية" يصل إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، أمس الأربعاء، إلى دولة جورجيا لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي المقرر إقامتها في دولتي جورجيا ومولدوفا، في الفترة من 17 حتى 28 يوليو الجاري.
وفي التفاصيل، أجرى لاعبو أخضر الشاطئية اليوم الخميس، أولى تدريباتهم على الملعب الرملي لاستاد مدينة باتومي بقيادة المدرب (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، إذ طالبهم فيه بالجدية والانضباط داخل وخارج الملعب، لتنطلق بعدها التدريبات وإجراء تمارين لياقية وتكتيكية قبل أن تختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل الملعب.
وتأتي مشاركة "أخضر الشاطئية" في بطولة الدوري الأوربي، بعد الدعوة الرسمية التي تلقاها من اللجنة المنظمة للبطولة، والهادفة إلى اكتساب المزيد من الخبرة من خلال المشاركة والاحتكاك بالمنتخبات الأوروبية المشاركة وتحقيق الفوائد الفنية المرجوة منها.
يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية يحتل الترتيب 24 عالمياً و 5 آسيوياً، حسب التصنيف الدولي الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة (Beach Soccer).