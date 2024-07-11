"أخضر الشاطئية" يصل إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي

وفي التفاصيل، أجرى لاعبو أخضر الشاطئية اليوم الخميس، أولى تدريباتهم على الملعب الرملي لاستاد مدينة باتومي بقيادة المدرب (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، إذ طالبهم فيه بالجدية والانضباط داخل وخارج الملعب، لتنطلق بعدها التدريبات وإجراء تمارين لياقية وتكتيكية قبل أن تختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل الملعب.