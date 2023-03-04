بعد انتصار قيرغيزستان يستعد للصين.. الأخضر الشاب يعاود تدريباته

بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك بعد مباراته أمس الجمعة أمام منتخب قيرغيزستان والتي انتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 1-0، ضمن كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.