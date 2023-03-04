بعد انتصار قيرغيزستان يستعد للصين.. الأخضر الشاب يعاود تدريباته

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.