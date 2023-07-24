في ثالث تجاربه ضمن معسكر سلوفينيا.. الطائي يخسر أمام "إن كيه ستوبكانيكا" البوسني

بهدف دون مقابل خسر فريق الطائي الأول لكرة القدم مواجهة نظيره "إن كيه ستوبكانيكا" البوسني، وذلك في ثالث تجاربه ضمن معسكره الجاري في سلوفينيا اليوم الاثنين استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
واستقبلت شباك الطائي هدف إن كيه ستوبكانيكا في مجريات الشوط الثاني من المواجهة.
يُذكر أن فريق إن كيه ستوبكانيكا وصيف بطل دوري الدرجة الأولى في البوسنة والهرسك الموسم الماضي.
وكان الطائي قد خسر أولى مبارياته التجريبية «1-3» أمام مورا السلوفيني، وخسر مجددًا في التجربة الثانية «0-2» أمام آيك لارنكا اليوناني.
ويختتم الفريق الشمالي مواجهاته التجريبية عندما يلاقي اتحاد كلباء الإماراتي 27 يوليو الجاري.