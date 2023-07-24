في ثالث تجاربه ضمن معسكر سلوفينيا.. الطائي يخسر أمام "إن كيه ستوبكانيكا" البوسني

بهدف دون مقابل خسر فريق الطائي الأول لكرة القدم مواجهة نظيره "إن كيه ستوبكانيكا" البوسني، وذلك في ثالث تجاربه ضمن معسكره الجاري في سلوفينيا اليوم الاثنين استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.