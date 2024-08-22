طائرة الأخضر تعبر محطة سوريا.. وتتأهّل لنصف النهائي الآسيوي

تأهّل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب للدور النصف النهائي في بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تُقام على صالة العين بالإمارات، بعد فوزه الكبير على منتخب سوريا بثلاثة أشواط نظيفة: 25/ 16، 25/ 19، 25/ 16، ولم يجد الأخضر أي صعوبة في تخطّي خصمه بعد تألُّق لاعبي الأخضر في الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي رجحت كفة المنتخب السعودي في حسم المباراة.