طائرة الأخضر تعبر محطة سوريا.. وتتأهّل لنصف النهائي الآسيوي

تأهّل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب للدور النصف النهائي في بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تُقام على صالة العين بالإمارات، بعد فوزه الكبير على منتخب سوريا بثلاثة أشواط نظيفة: 25/ 16، 25/ 19، 25/ 16، ولم يجد الأخضر أي صعوبة في تخطّي خصمه بعد تألُّق لاعبي الأخضر في الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي رجحت كفة المنتخب السعودي في حسم المباراة.
ويواجه المنتخبُ السعودي في الدور النصف النهائي نظيرَه المنتخب اللبناني، غدًا الجمعة عند الساعة الـ5.30 مساء، بتوقيت السعودية، وسبق أنْ تقابل الفريقان بالدور التمهيدي، واستطاع المنتخبُ السعودي الفوزَ 3/ 0، ويسعى الأخضر لتكرار السيناريو في مباراة الغد التي سيتأهل فيها الفائز للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من البحرين والإمارات، التي ستقام عند الساعة الـ3.30 عصرًا.