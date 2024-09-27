صافرة ألمانية تقود المواجهة بين فريقي النصر والوحدة في دوري روشن

واختار اتحاد القدم الحكم ماجد الشمراني لإدارة مواجهة الاتحاد ونظيره الخليج على أن يعاونه عمر الجمل وسعد الشبرمي، في حين سيشرف عبدالرحمن السلطان على غرفة الفيديو بمساعدة من علي العلي.