صافرة ألمانية تقود المواجهة بين فريقي النصر والوحدة في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستتولى إدارة مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 2025.
وعُيّن طاقم تحكيم أوروبي لقيادة مباراة النصر وضيفه الوحدة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.
وسيقود الحكم الدولي الألماني باستيان دانكيرات المباراة حكماً للساحة وسيساعده مواطناه: يان سيديل كمساعد أول، وإدوارد بيتنيغر كمساعد ثانٍ، فيما سيتولى كريستيان دينجيرت إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي حمد بن حركان.
واختار اتحاد القدم الحكم ماجد الشمراني لإدارة مواجهة الاتحاد ونظيره الخليج على أن يعاونه عمر الجمل وسعد الشبرمي، في حين سيشرف عبدالرحمن السلطان على غرفة الفيديو بمساعدة من علي العلي.
وكلف خالد الطريس لقيادة لقاء القادسية مع ضيفه الأهلي، حيث سيساعده كل من محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري، فيما ستكون غرفة الفيديو بعهدة عبدالله العويدان، وبمساعدة مفرح آل حسن.