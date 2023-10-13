التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر السعودي أمام نيجيريا

خيم التعادل الإيجابي على المواجهة الودية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب نيجيريا (2-2) اليوم الجمعة على "ملعب بورتيماو" في مدينة لاقوس البرتغالية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
وحسم التعادل السلبي مجريات الشوط الأول، على الرغم من بعض الفرص التي سنحت للمنتخبين لزيارة الشباك.
وافتتح قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج أهداف المباراة من ركلة حرة ثابتة، سددها بطريقة ذكية، فاجأت الحارس النيجيري الذي فشل في التعامل معها بالشكل الصحيح؛ ليضعها في شباكه معلنًا الهدف الأول للأخضر، وذلك في الدقيقة الـ60.
ومنحت النيران الصديقة المنتخب النيجيري هدف التعادل في الدقيقة الـ73 بعد أن حوَّل عبدالإله العمري عرضية أديمولا لوكمان بالخطأ في مرمى فريقه.
وأضاف مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي كيليتشي إيهياناتشو الهدف الثاني للمنتخب النيجيري من تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت في سقف مرمى الحارس محمد العويس، وذلك في الدقيقة الـ(81).
ونجح المنتخب السعودي في خطف هدف التعديل في الأنفاس الأخيرة من المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الـ(90+10)، عن طريق محمد كنو من ضربة حرة ثابتة، نفذها بقوة داخل الشباك.
يُشار إلى أن هذه المباراة هي الثالثة التي يخوضها المنتخب السعودي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني منذ تعيينه في نهاية أغسطس الماضي، وكان قد خسر اثنتَين منها، الأولى أمام كوستاريكا (1-3)، والثانية أمام كوريا الجنوبية (0-1).