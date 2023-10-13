التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر السعودي أمام نيجيريا

خيم التعادل الإيجابي على المواجهة الودية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب نيجيريا (2-2) اليوم الجمعة على "ملعب بورتيماو" في مدينة لاقوس البرتغالية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.