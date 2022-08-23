التأهّل الأول في تاريخ اللعبة.. لاعب أخضر التايكوندو السميح يتأهّل إلى بطولة الجائزة الكبرى بباريس

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، أن تلك الخطوة تأتي كنتاج للجهود التي بُذلت في سبيل وصول اللاعب السعودي لأفضل المؤشرات العالمية بعد أن تخطّينا مرحلة التجهيز والمشاركات إلى حصد الألقاب، مثمنًا للاعب السميح الجهود التي بذلها خلال الموسم الحالي، وتوجه بالتواجد في أبرز تجمع عالمي للعبة، متمنيًا التوفيق له لتحقيق نتائج مميزة.