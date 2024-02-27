بحضور رئيسَي الاتحادين.. الاتحاد السعودي يجدّد مذكرة التفاهم مع اتحاد ساحل العاج

جدّد الاتحادُ السعودي لكرة القدم مذكرةَ التفاهم التي كان قد وقّعها مع نظيره ساحل العاج في يناير 2022، وانتهت مطلع العام الجاري، وذلك بحضور رئيسَي الاتحادين: ياسر المسحل، وإدريس ياسين ديالو؛ حيث جرت مراسم تجديد الاتفاقية في مقر الاتحاد السعودي بالرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحادين السعودي وساحل العاج، إلى مواصلة تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين عن طريق اكتساب الخبرات على مستوى المجالات المتعلقة بكرة القدم.
من جانبه هنّأ رئيسُ الاتحاد السعودي نظيرَه الإيفواري بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس أمم أفريقيا 2023، وتتويج منتخبهم بالكأس.
وأكّد المسحل أن تجديد مذكرة التفاهم مع اتحاد ساحل العاج يأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لتعزيز الشراكة مع الاتحادات في مختلف القارات، مشيدًا بالعلاقات المميزة التي تجمع الاتحاد السعودي مع الاتحادات في قارة أفريقيا.
في المقابل أعرب رئيس اتحاد ساحل العاج لكرة القدم عن اعتزازه بتجديد المذكرة، مشيدًا بجهود الاتحاد السعودي من أجل تبادل الخبرات مع الاتحادات المحلية حول العالم.