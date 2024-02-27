بحضور رئيسَي الاتحادين.. الاتحاد السعودي يجدّد مذكرة التفاهم مع اتحاد ساحل العاج

جدّد الاتحادُ السعودي لكرة القدم مذكرةَ التفاهم التي كان قد وقّعها مع نظيره ساحل العاج في يناير 2022، وانتهت مطلع العام الجاري، وذلك بحضور رئيسَي الاتحادين: ياسر المسحل، وإدريس ياسين ديالو؛ حيث جرت مراسم تجديد الاتفاقية في مقر الاتحاد السعودي بالرياض.