الاتحاد أكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه بدوري المحترفين

وللمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين حافظ الاتحاد على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية، وهو ثاني فريق يحافظ على نظافة شباكه في أول 5 مباريات من الموسم بعد الاتفاق 2012/ 2011. ولم يسبق لأي فريق أن حافظ على نظافة شباكه في أول 6 جولات بتاريخ المسابقة.