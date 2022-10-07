الاتحاد أكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه بدوري المحترفين

بات الاتحاد أكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه أطول مدة منذ بداية الموسم في دوري المحترفين السعودي (512 دقيقة) متخطيًا الاتفاق الذي حافظ على نظافة شباكه لـ 452 دقيقة في موسم 12/ 2011.
وفشل الاتحاد في المحافظة على نظافة شباكه للجولة السابعة على التوالي حينما استقبل مرماه هدفًا في مباراة الفتح ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، التي فاز بها فريق الاتحاد (3-1).
وللمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين حافظ الاتحاد على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية، وهو ثاني فريق يحافظ على نظافة شباكه في أول 5 مباريات من الموسم بعد الاتفاق 2012/ 2011. ولم يسبق لأي فريق أن حافظ على نظافة شباكه في أول 6 جولات بتاريخ المسابقة.
وبعد استقبال "مارسيلو غروهي"، حارس الاتحاد، الهدف الأول هذا الموسم، لا يزال فايز السبيعي يمتلك أطول سلسلة شباك نظيفة في دوري المحترفين بـ8 مباريات متتالية.