اللجنة التنسيقية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 تزور قرية الرياضيين بالرياض

وحضر الزيارة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، حيث اطّلعت اللجنة على مختلف المرافق والخدمات داخل القرية الرياضية، بما يضمن توفير بيئة إقامة متكاملة وآمنة تعكس جودة التنظيم والاستعدادات المتميزة لاستضافة النسخة السادسة من هذا الحدث الرياضي الإسلامي الكبير، بما في ذلك أماكن المعيشة المجهزة للرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين.