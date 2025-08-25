اللجنة التنسيقية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 تزور قرية الرياضيين بالرياض

أجرت اللجنة التنسيقية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، مساء أمس الاثنين، زيارة ميدانية إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المقر الرسمي لقرية الرياضيين، والتي ستستضيف الوفود المشاركة في الدورة المقرر إقامتها بالعاصمة السعودية خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة إسلامية.
وحضر الزيارة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، حيث اطّلعت اللجنة على مختلف المرافق والخدمات داخل القرية الرياضية، بما يضمن توفير بيئة إقامة متكاملة وآمنة تعكس جودة التنظيم والاستعدادات المتميزة لاستضافة النسخة السادسة من هذا الحدث الرياضي الإسلامي الكبير، بما في ذلك أماكن المعيشة المجهزة للرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين.
وتأتي هذه الجولة بعد الاجتماع الذي عُقد الأحد الماضي بالرياض بين اللجنة التنسيقية واللجنة العليا المنظمة، والذي خُصص لمناقشة آخر التحضيرات والدعم اللوجستي قبل انطلاق الدورة.