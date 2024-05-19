الرابعة توالياً للسيتي أم الأولى للأرسنال منذ 2004؟ مَن يُتوَّج بالدوري الإنجليزي اليوم؟

يتطلع مانشستر سيتي إلى كتابة التاريخ والتتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة توالياً، اليوم الأحد، في المرحلة الأخيرة، لكن أرسنال يتربص به ويأمل في تعثره كي يحصد لقبه الأول منذ 20 عاماً.
ويدخل مان سيتي ومدربه بيب جوارديولا؛ مباراته الأخيرة أمام ضيفه وست هام وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يستضيف بدوره إيفرتون، حيث تُقام جميع المباريات في الوقت عينه مساء اليوم الأحد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
ولم يخسر مان سيتي منذ 34 مباراة، ولو أنه ذاق طعم الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، كما أنه فاز في مواجهاته السبع الأخيرة مع وست هام تحديداً.
ويحتاج مان سيتي إلى الفوز على وست هام بأي نتيجة؛ للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة توالياً، في إنجازٍ غير مسبوقٍ في الكرة الإنجليزية، وفق "روسيا اليوم".
في المقابل، يحتاج أرسنال "المدفعجية" إلى الفوز وخسارة مان سيتي بأي نتيجة؛ للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004 عندما كان يقوده المدرب الأسطوري أرسين فينغر.
وفي حال فوز أرسنال وتعادل مانشستر سيتي، فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط، وحينها سيتحدّد الفائز باللقب من خلال معيار فارق الأهداف الذي سيعطي الأفضلية لأرسنال.