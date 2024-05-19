الرابعة توالياً للسيتي أم الأولى للأرسنال منذ 2004؟ مَن يُتوَّج بالدوري الإنجليزي اليوم؟

يتطلع مانشستر سيتي إلى كتابة التاريخ والتتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة توالياً، اليوم الأحد، في المرحلة الأخيرة، لكن أرسنال يتربص به ويأمل في تعثره كي يحصد لقبه الأول منذ 20 عاماً.