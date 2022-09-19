ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم .. الأخضر يرفع استعداده في معسكر إسبانيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا بمدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.