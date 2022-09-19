ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم .. الأخضر يرفع استعداده في معسكر إسبانيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا بمدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسيخوض "الأخضر" خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أُجريت تقسيمة على منتصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، اكتفى "حسان التمبكتي" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل "الأخضر" اليوم الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على "ملعب منتجع لافينكا".