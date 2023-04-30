الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة "الفتح".. في الجولة 25 من دوري روشن

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الأحد، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو، وذلك استعداداً للقاء فريق الفتح، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين (الجولة 25).
واستهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أقام تدريبات فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها بتمارين لياقية مكثفة باستخدام الكرة، ثم فرض مناورة في ثلثي الملعب شهدت تطبيق عدة جمل تكتيكية.
وشهدت تدريبات أبيض العاصمة مشاركة اللاعب كارلوس جونيور في التدريبات الجماعية، فيما أدى اللاعب كريستيان جوانكا تدريبات خاصة برفقة أخصائي العلاج الطبيعي.