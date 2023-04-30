الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة "الفتح".. في الجولة 25 من دوري روشن

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الأحد، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو، وذلك استعداداً للقاء فريق الفتح، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين (الجولة 25).