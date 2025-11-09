بـ11 لعبة عالمية.. الرياض تحتضن "البطولة الكبرى" للرياضات الإلكترونية وتختتم موسم المنافسات

وتستقطب البطولة نخبة اللاعبين والفرق السعودية في صالة SEF أرينا، التي أصبحت وجهة رئيسية لعشاق الرياضات الإلكترونية وموطنًا للحماس والتشويق، وتشهد هذا العام منافسات قوية في 11 لعبة عالمية، أبرزها:

eFootball، PUBG Mobile، League of Legends، Rocket League، Dota 2، Counter Strike 2، Overwatch 2، Call of Duty: Mobile، Mobile Legends: Bang Bang، Rainbow Six: Siege، Valorant.