بـ11 لعبة عالمية.. الرياض تحتضن "البطولة الكبرى" للرياضات الإلكترونية وتختتم موسم المنافسات

تعود "البطولة الكبرى" التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى العاصمة الرياض، لتقدّم للجماهير ثلاثة أسابيع من المنافسات النخبوية التي تُعد ذروة الموسم ومحطة رئيسية في تقويم الرياضات الإلكترونية بالمملكة.
وتُعد البطولة الحدث الأضخم ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، حيث تختتم بها منافسات الموسم، وتشهد تتويج الأبطال الذين يمثلون قمة الأداء الاحترافي على مستوى المملكة.
وتستقطب البطولة نخبة اللاعبين والفرق السعودية في صالة SEF أرينا، التي أصبحت وجهة رئيسية لعشاق الرياضات الإلكترونية وموطنًا للحماس والتشويق، وتشهد هذا العام منافسات قوية في 11 لعبة عالمية، أبرزها:
eFootball، PUBG Mobile، League of Legends، Rocket League، Dota 2، Counter Strike 2، Overwatch 2، Call of Duty: Mobile، Mobile Legends: Bang Bang، Rainbow Six: Siege، Valorant.
من جهتها، أكدت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن البطولة تمثل محطة محورية في تطور القطاع، قائلة: "تشكل البطولة الكبرى لحظة فارقة في تقويم الرياضات الإلكترونية في المملكة، فهي تحتفي بتألّق المواهب السعودية وتُبرز القدرات الاستثنائية لجيل شغوف يواصل كتابة فصول جديدة من تاريخنا الرياضي".
وأضافت: "بطولات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية تُعد منصة رئيسية لصقل المهارات وتأهيل اللاعبين لمسيرات احترافية، كما تمكّنهم من رفع راية المملكة في المحافل الدولية. ويواصل الاتحاد التزامه بتطوير المواهب الوطنية، وخلق بيئة تنافسية متكاملة تتيح لجيل المستقبل فرصًا حقيقية للتميّز".