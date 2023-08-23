"كوالالمبور" تشهد سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024

وفي نهاية دور المجموعات يتأهّل إلى دور الـ16 الأنديةُ الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير ولغاية أبريل من العام القادم، على أن تجري مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.