"كوالالمبور" تشهد سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024

تُسحب، يوم غدٍ الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور؛ قرعةُ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
واكتملت يوم أمس، الأندية الـ40 المشاركة في النسخة القادمة من البطولة، عقب نهاية الدور التمهيدي الفاصل بتأهل 4 أندية من شرق القارة؛ وهي: النصر السعودي، الشارقة الإماراتي، نافباهور الأوزبكي، ايه جي ام كي الأوزبكي، ومثلها من شرق القارة هي: "نادي أوراوا ريد دايموندوز الياباني حامل اللقب، نادي اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي، زيجيانغ الصيني، باثوم يونايتد التايلاندي".
وتشهد النسخةُ 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقالَ للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع؛ حيث تمتدّ مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 ولغاية مايو 2024، علمًا بأن نظام القرعة ينصّ على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.
وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، وبحيث تضمّ كل مجموعة أربعة أندية؛ حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.
وسيتمّ توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024، على النحو التالي:
- المستوى الأول: الاتحاد "السعودية"، بيرسيبوليس "إيران"، السد "قطر"، باختاكور "أوزبكستان"، الهلال السعودي "السعودية".
- المستوى الثاني: سيباهان "إيران"، الدحيل "قطر"، ناساف "أوزبكستان"، الفيحاء "السعودية"، ناساجي مازاندران "إيران".
- المستوى الثالث: الفيصلي "الأردن"، الاستقلال "طاجيكستان"، القوة الجوية "العراق"، آهال "تركمانستان"، مومباي سيتي "الهند".
- المستوى الرابع: العين "الإمارات"، النصر "السعودية"، الشارقة "الإمارات"، أ إيه جي إم كي "أوزبكستان"، نافباهور "أوزبكستان".
- المستوى الأول: أولسان هيونداي "كوريا الجنوبية"، يوكوهاما مارينوس "اليابان"، ووهان ثري تاونز "الصين"، بوريرام يونايتد "تايلاند"، جيونبوك هيونداي موتورز "كوريا الجنوبية".
- المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو "اليابان"، شاندونغ تايشان "الصين"، بانكوك يونايتد "تايلاند"، بوهانغ ستيلرز "كوريا الجنوبية"، كاوازاكي فرونتال "اليابان".
- المستوى الثالث: هانوي "فيتنام"، كايا إيلويلو "الفلبين"، جوهور دار التعظيم "ماليزيا"، ملبورن سيتي "أستراليا"، ليون سيتي سايلرز "سنغافورة".
- المستوى الرابع: إينشيون يونايتد "كوريا الجنوبية"، أراوا ريد دايموندز "اليابان"، زيجيانغ "الصين"، باثوم يونايتد "تايلاند".
وفي نهاية دور المجموعات يتأهّل إلى دور الـ16 الأنديةُ الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير ولغاية أبريل من العام القادم، على أن تجري مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.