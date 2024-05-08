نظمها معهد إعداد القادة.. ختام ورشة تطوير مدربي سلة الكراسي المتحركة

اختتمت اليوم الأربعاء بالرياض، ورشة عمل "تطوير مدربي كرة السلة على الكراسي المتحركة"، التي نظمها معهد إعداد القادة والاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي ونادي الرياض لذوي الإعاقة، ضمن برنامج التعاون في المجال الرياضي بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والسفارة الأمريكية بالرياض ،بحضور المدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية والمراسم باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز البقوص ، ونائب رئيس البعثة الأمريكية بالرياض اليسون ديلوورث ، ومستشار اللجنة البارالمبية فهد القباع ،ومشاركة 45 متدرباً.
واشتملت الورشة التي استمرت لمدة أربعة أيام، وقدمها المدربان والخبيران الأمريكيان، بيتر هوجيز ودارلين هنتر، على العديد من التدريبات النظرية والعملية المكثفة، الهادفة لتطوير قدرات مدربي ومدربات كرة السلة على الكراسي المتحركة، في التكتيكات والخطط لهذه الرياضة، ورفع عدد الممارسين للعبة خاصة في فئة السيدات، وزيادة أعداد المدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد الحفل الذي أقيم فور نهاية الورشة، استعراضاً رياضياً قصيراً، وتوزيع الشهادات على المتدربين، وتكريم المساهمين، والتقاط الصور التذكارية، بحضور مسؤولي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعدد من موظفي السفارة الأمريكية بالرياض.