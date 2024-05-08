نظمها معهد إعداد القادة.. ختام ورشة تطوير مدربي سلة الكراسي المتحركة

واشتملت الورشة التي استمرت لمدة أربعة أيام، وقدمها المدربان والخبيران الأمريكيان، بيتر هوجيز ودارلين هنتر، على العديد من التدريبات النظرية والعملية المكثفة، الهادفة لتطوير قدرات مدربي ومدربات كرة السلة على الكراسي المتحركة، في التكتيكات والخطط لهذه الرياضة، ورفع عدد الممارسين للعبة خاصة في فئة السيدات، وزيادة أعداد المدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة.