قبل موقعة العين الآسيوية.. لاعب الهلال "سافيتش" بثقة: لدينا الرغبة في التأهل للنهائي

قال لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "سيرجي سافيتش"، إن مباراة العودة أمام العين لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا وقاموا بتصحيح أخطاء لقاء الذهاب مع مدربهم.
إلى أن فريقه استعد جيدًا وقاموا بتصحيح أخطاء لقاء الذهاب مع مدربهم.
ويلتقي على ملعب المملكة أرينا بالرياض، غداً الثلاثاء، الهلال ونظيره العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتابع سافيتش في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، قبل المباراة: "الأمور تسير في الاتجاه السليم، ونثق في قدرتنا على العودة في النتيجة غداً أمام العين".
وأتم: "رأيت في أعين زملائي اللاعبين الرغبة في التأهل إلى نهائي البطولة".