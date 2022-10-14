"فيصل بن مشعل" يتوّج الفائزين بسباق رالي القصيم .."يزيد الراجحي" في الصدارة

وفي ختام الحفل توج أمير القصيم الفائزين بالسباق، حيث تصدر الفائزين الكابتن يزيد الراجحي في المركز الأول، والكابتن خالد الفريحي في المركز الثاني، والكابتن ميرو سولاف في المركز الثالث، فيما توّج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بفئة الدراجات النارية، حيث احتل المركز الأول مشعل الغنيم، والمركز الثاني مارتن شالميرس، والمركز الثالث ياسر الخريف.