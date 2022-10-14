"فيصل بن مشعل" يتوّج الفائزين بسباق رالي القصيم .."يزيد الراجحي" في الصدارة

توّج الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بسباق رالي القصيم، وذلك خلال رعايته الحفل الختامي الذي أقيم بمنتزه القصيم الوطني، بحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.
وهنأ أمير القصيم خلال حفل التتويج الفائزين في سباق رالي القصيم، واصفاً ما حققه الرالي من نجاح بأنه امتداد للنجاحات المتواصلة للمنطقة، وليكون ذلك أرضية ناجحة في الراليات مستقبلاً.
وقدم أمير القصيم شكره للأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اهتمامه المباشر بالسباق، وفريق العمل بالاتحاد، مثمناً الجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية والحكومية.
وكان الحفل الخطابي قد تخلله كلمة للأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، أعرب فيها عن شكره لأمير القصيم، مهنئاً بما حقق رالي القصيم من نجاحات أسهمت في تحقيق الأهداف المنشودة، مشيداً بتعاون جميع الجهات التي أسهمت في التنظيم وإنجاح السباق.
وفي ختام الحفل توج أمير القصيم الفائزين بالسباق، حيث تصدر الفائزين الكابتن يزيد الراجحي في المركز الأول، والكابتن خالد الفريحي في المركز الثاني، والكابتن ميرو سولاف في المركز الثالث، فيما توّج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بفئة الدراجات النارية، حيث احتل المركز الأول مشعل الغنيم، والمركز الثاني مارتن شالميرس، والمركز الثالث ياسر الخريف.