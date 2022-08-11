في افتتاح البطولة الدولية.. أخضر الشاطئية يواجه المغرب

وأنهى (أخضر الشاطئية)، اليوم (الخميس)، تحضيراته لمباراة المنتخب المغربي بإجراء حصة تدريبية على الملعب، الذي سيحتضن مباريات البطولة، بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب شارك فيها الجميع.