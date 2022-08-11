في افتتاح البطولة الدولية.. أخضر الشاطئية يواجه المغرب

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، يوم غدٍ (الجمعة)، مبارياته في بطولة المغرب الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، عندما يلاقي المنتخب المغربي المستضيف، على الملعب الشاطئي المركزي المغربي.
وأنهى (أخضر الشاطئية)، اليوم (الخميس)، تحضيراته لمباراة المنتخب المغربي بإجراء حصة تدريبية على الملعب، الذي سيحتضن مباريات البطولة، بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب شارك فيها الجميع.
وتأتي مشاركة (الأخضر) استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة.