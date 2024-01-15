رياضة

على ملعب خليفة الدولي.. الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة عُمان في افتتاح كأس آسيا

لاعبو المنتخب السعودي خلال التدريبات
لاعبو المنتخب السعودي خلال التدريبات

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب عُمان يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي عند الساعة الثامنة والنصف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملاعب أسباير"، تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

مجموعة الأخضر

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عُمان، قرغيزستان، تايلاند.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
كأس آسيا 2023
منتخب عمان

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