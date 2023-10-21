"marca" الإسبانية تمتدح جماهير الهلال بسبب هذا التصرف مع "نيمار"

وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بعد تدخل قوي مع لاعب منتخب الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس، ليخرج بعدها باكياً ويغادر بعدها أرضية الملعب محمولاً على النقالة .