"marca" الإسبانية تمتدح جماهير الهلال بسبب هذا التصرف مع "نيمار"

أبرزت صحيفة ماركا الإسبانية، قيام جماهير نادي الهلال بمؤازرة نجمها البرازيلي نيمار لدعمه في مواجهة الإصابة التي كان قد تعرض لها مؤخراً .
وأعلن نادي الهلال، الأربعاء الماضي عن تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليغيب على إثرها فترة طويلة عن الملاعب.
وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بعد تدخل قوي مع لاعب منتخب الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس، ليخرج بعدها باكياً ويغادر بعدها أرضية الملعب محمولاً على النقالة .
ونشرت الصحيفة الإسبانية قيام جماهير الهلال بوضع صورة كبيرة للاعب عبر مدرجاتها، وكذلك قيام لاعبي الفريق بحمل قميص زميلهم، وذلك في مباراة الفريق بالأمس أمام الخليج .
وحقق الهلال أمس الجمعة فوزًا على نظيره الخليج بنتيجة (1/0)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ليحتل على إثره صدارة جدول ترتيب المسابقة .