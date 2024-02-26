لإقامة قبة رياضية في مشروع سدرة.. "اتحاد الرياضة للجميع" يوقّع اتفاقية مع "روشن"

وقّع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومجموعة روشن العقارية في مدينة الرياض اليوم، اتفاقية لإقامة وتفعيل قبة رياضية جديدة بمشروع سدرة في مدينة الرياض، ضمن جهوده لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة واللياقة البدنية، التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع من الجنسين، ولجميع الفئات العمرية.
ووقّع الاتفاقية الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر.
وأكد الأمير خالد بن الوليد أهمية الشراكة في تسهيل وصول الرياضة لجميع أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أنها تُجسد التزامهم بتوفير مرافق رياضية وفق أعلى المعايير والمواصفات، وهو ما يستهدفه الاتحاد من إنشاء مثل هذه المرافق التي تحسن نمط حياة الفرد والمجتمع نحو حياة صحية رياضية.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، أن هذه الشراكة تتوافق مع التزامهم بتعزيز الرياضة المجتمعية في المملكة وتحسين جودة الحياة للجميع، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال: "الاتفاقية تجسد التزام روشن في إثراء حياة سكان المملكة والمقيمين بها من خلال الرياضة والشراكات وأسلوب الحياة الجديد والمتكامل".
وتأتي خطوة إقامة القبة الرياضية ضمن جهود الاتحاد الهادفة لتحويل المملكة إلى وجهة رياضية حيوية، ومركزًا رئيسًا لمختلف البطولات الرياضية، كما ستسهم هذه المنشآت المتطورة ذات المواصفات العالية في تعزيز البنية التحتية الرياضية للمملكة وتطوير نمط المعيشة والترفيه بين مختلف أفراد المجتمع.
وسيتم تصميم القبة الرياضية لتكون متعددة الأنشطة مما يمكن الزوار من ممارسة الرياضات المختلفة، حيث تشمل عددًا من الملاعب متعددة الاستخدامات وبمرافق سيتم تجهيزها بمستوى عالٍ من الكفاءة، التي من شأنها أن تساعد على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ومن ضمنها كرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الريشة، والعديد من الأنشطة الأخرى.
ويسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى تلبية رغبات شرائح المجتمع المختلفة في المملكة لتسهيل ممارسة الرياضة للجميع من خلال عدد من الشراكات، حيث تسهم مثل هذه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق المستهدفات الرياضية التي تسعى رؤية المملكة 2030 لتحقيقها، بأن تكون المملكة وجهة رياضية عالمية، فضلًا عن كونها مشجعة على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، نحو بناء مجتمع رياضي وحيوي.