لإقامة قبة رياضية في مشروع سدرة.. "اتحاد الرياضة للجميع" يوقّع اتفاقية مع "روشن"

وسيتم تصميم القبة الرياضية لتكون متعددة الأنشطة مما يمكن الزوار من ممارسة الرياضات المختلفة، حيث تشمل عددًا من الملاعب متعددة الاستخدامات وبمرافق سيتم تجهيزها بمستوى عالٍ من الكفاءة، التي من شأنها أن تساعد على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ومن ضمنها كرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الريشة، والعديد من الأنشطة الأخرى.