غدًا الجمعة افتتاح أولمبياد باريس 2024 بحضور الرئيس الفرنسي والفيصل

ومن المتوقّع أنْ يستمرّ حفل الافتتاح قرابة 3 ساعات ونصف، ولمسافة تزيد على 6 كم، على متن 85 قاربًا، مع تركيب أكثر من 200 هاتف ذكي على القوارب، ونشر أكثر من 100 نظام كاميرا للنقل التلفزيوني، وهو ما يعادل ثلاث مرّات تلك التي استخدمت في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020؛ لتقديم منظور فريد لقرابة المليار مشاهد على شاشات التلفزيون من جميع دول العالم.