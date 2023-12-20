"ياغو أسباس" لاعب سيلتا فيغو الإسباني يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

وينتهي عقد المهاجم الإسباني مع سيلتا فيغو في عام 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2015 قادماً من ليفربول الإنجليزي، كما أعير لإشبيلية في الفترة من 2014 وحتى 2015.