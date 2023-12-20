"ياغو أسباس" لاعب سيلتا فيغو الإسباني يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن استهداف مسؤولي نادي الفتح السعودي مرة أخرى والتعاقد مع الإسباني ياغو أسباس، لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وسبق أن رفض أسباس عرضاً جذاباً من إدارة نادي الفتح خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إذ حاولوا إقناعه بمغادرة أوروبا والانتقال واللعب بالدوري السعودي.
وذكرت صحيفة "the national" أنه من الممكن أن يعتزل ياغو أسباس في الدوري السعودي للمحترفين، إذ سيقدم له الفتح راتباً ضخماً، أعلى بكثير مما يحصل عليه حالياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإسباني قد يكون قد اقترب من مغادرة سيلتا فيغو لعدم تقديمه الأداء المأمول منه خلال هذا الموسم.
وينتهي عقد المهاجم الإسباني مع سيلتا فيغو في عام 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2015 قادماً من ليفربول الإنجليزي، كما أعير لإشبيلية في الفترة من 2014 وحتى 2015.
ويلعب ياغو أسباس البالغ من العمر 36 عاماً، في صفوف المنتخب الإسباني منذ 2016، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.