برباعية.. الخليج يكتسح الرياض ويقفز إلى المركز الخامس في دوري روشن

حقق فريق الخليج الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على ضيفه الرياض بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الخليج بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعزز أصحاب الأرض تفوقهم في الشوط الثاني بهدفين إضافيين، ليحسموا المواجهة برباعية.
وسجّل جوشوا كينغ ثلاثية “هاتريك” للخليج في الدقائق 7 و25 و56، فيما أحرز مامادو سيلا هدف الرياض الوحيد في الدقيقة 45.
وبهذا الانتصار رفع الخليج رصيده إلى 9 نقاط متقدمًا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الرياض عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.