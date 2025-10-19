برباعية.. الخليج يكتسح الرياض ويقفز إلى المركز الخامس في دوري روشن

حقق فريق الخليج الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على ضيفه الرياض بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.