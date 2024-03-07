ضمن منافسة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.. الأخضر يواجه طاجيكستان

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهتين حاسمتين ضمن منافسة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يلعب الأخضر ضد منتخب طاجيكستان في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية في مارس الجاري.
ويستضيف الأخضر منافسه في ملعب الأول بارك بالرياض، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، على أن يحل ضيفًا عليه في دوشنبه بالسادس والعشرين من الشهر ذاته.
ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بعد أول جولتين بعد انتصارين على كل من الأردن وباكستان.
ويحتاج الأخضر إلى الفوز في مواجهتي طاجيكستان من أجل ضمان عبور مجموعة التصفيات مبكرًا والتأهل إلى المرحلة الأخيرة.