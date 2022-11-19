رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "اليوم لدي شعور قوي أنني قطري عربي أفريقي

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاتهام إلى الدول الغربية بـ"النفاق"، السبت، كما رد بشدة على الانتقادات الموجهة لدولة قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم، خلال خطابه الافتتاحي قبل البطولة.
وزاد إنفانتينو: "نظرًا لما كنا نقوم به كأوروبيين حول العالم في آخر ثلاثة آلاف عام، فينبغي علينا أن نعتذر عن الثلاثة آلاف عام المقبلة قبل أن نبدأ في إعطاء دروس في الأخلاق للشعوب".
وتابع: "كم من هذه الشركات التجارية الغربية أو الأوروبية، التي تكسب ملايين، ومليارات، من قطر، كم منهم تناولوا حقوق العمال المهاجرين مع السلطات؟ ولا واحدة منهم! لأنك إذا غيرت التشريع فهذا يعني ربحًا أقل، ولكننا قمنا بذلك، والفيفا يحصل من قطر على مكاسب أقل بكثير من أي شركة من هذه الشركات".
واختتم: "اليوم لدي شعور قوي، اليوم أشعر أنني قطري، أشعر أنني عربي، أشعر أنني أفريقي، أشعر بأنني معاق، أشعر أنني عامل مهاجر".