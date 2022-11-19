رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "اليوم لدي شعور قوي أنني قطري عربي أفريقي

وتابع: "كم من هذه الشركات التجارية الغربية أو الأوروبية، التي تكسب ملايين، ومليارات، من قطر، كم منهم تناولوا حقوق العمال المهاجرين مع السلطات؟ ولا واحدة منهم! لأنك إذا غيرت التشريع فهذا يعني ربحًا أقل، ولكننا قمنا بذلك، والفيفا يحصل من قطر على مكاسب أقل بكثير من أي شركة من هذه الشركات".