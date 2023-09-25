كأس الملك.. الهلال استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الجبلين

التحق فريق الهلال الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك عقب فوزه خارج أرضه على مضيفه فريق الجبلين (درجة أولى) بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.