كأس الملك.. الهلال استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الجبلين

التحق فريق الهلال الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك عقب فوزه خارج أرضه على مضيفه فريق الجبلين (درجة أولى) بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
سيطر الهلال على مجريات الشوط الأول وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكنه فشل في الوصول إلى الشباك في ظل الإحكام الدفاعي الذي نفذه أصحاب الضيافة على مفاتيح اللعب لدى الضيوف لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني دخل لاعبو الهلال أكثر تصميماً وإصراراً على حسم المباراة في الوقت الأصلي وعدم الانجرار إلى الأشواط الإضافية من خلال زيارة مرمى الجبلين وهو ما تحقق قبل انقضاء العشرين دقيقة الأولى.
أثمر ضغط لاعبي الهلال عن خطف هدف الأسبقية عبر البرتغالي روبن نيفيز من تصويبة بعيدة مستغلاً كرة مرتدة من دفاع الجبلين هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى معلنة الأفراح في المدرجات الزرقاء وذلك عند الدقيقة 64.
ونجح البديل صالح الشهري في مضاعفة النتيجة للهلال من تصويبة قوية في الدقيقة 73 سددها من على حافة منطقة الجزاء لكن الحكم النيوزلندي ماثيو كونجر ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الـVAR بداعي لمسة يد على سافيتش.