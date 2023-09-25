فيديو.. "إعلامي مصري" يحذّر لاعبي الاتحاد من أمور غريبة قبل لقاء الأهلي بكأس العالم للأندية

وأضاف قائلاً: "أي فريق يواجه الأهلي سيواجه كثيرٌ من لاعبيه مشكلات ما بين إيقافات وإصابات، والمدرب (بيمشي) وتحدث أشياء غريبة في النادي قبل المباراة، ولاعبو الاتحاد مطالبون بقراءة القرآن قبل مواجهة الأهلي".