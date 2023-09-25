فيديو.. "إعلامي مصري" يحذّر لاعبي الاتحاد من أمور غريبة قبل لقاء الأهلي بكأس العالم للأندية

أثار أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجدل بسبب تصريحاته ضد الأهلي القاهري قبل المباراة المنتظرة بينه وبين نادى الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وقال ميدو في تصريحات لقناة "السعودية الرياضية": "أطلب من لاعبي الاتحاد أن يأخذوا حذرهم قبل مواجهة الأهلي؛ لأنهم سيتعرّضون لعدة إصابات غير طبيعية في الفريق قبل المباراة".
وأضاف قائلاً: "أي فريق يواجه الأهلي سيواجه كثيرٌ من لاعبيه مشكلات ما بين إيقافات وإصابات، والمدرب (بيمشي) وتحدث أشياء غريبة في النادي قبل المباراة، ولاعبو الاتحاد مطالبون بقراءة القرآن قبل مواجهة الأهلي".
وسيواجه الأهلي المصري بطل القارة الإفريقية في دور ربع النهائي للبطولة، الفائز في مباراة نادي الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.