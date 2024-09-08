اتحاد رياضة الصم يحدد اللوائح والأنظمة الخاصة بتسجيل اللاعبات.. تعرّف عليها

وتم خلال الورشة شرح آلية تسجيلهم في برامج الاتحاد للموسم الجديد 2025، وتم مناقشة متطلبات التسجيل وإجراءات الفحص السمعي بما لا يقل عن 55 ديسبل وطريقة توقيع العقود، تمهيدًا لتسجيلهم في منصة رياضي وصرف مستلزمات البطولات من ملابس وإحذية وأدوات أخرى.