اتحاد رياضة الصم يحدد اللوائح والأنظمة الخاصة بتسجيل اللاعبات.. تعرّف عليها

قام الاتحاد السعودي لرياضة الصم بتعميم اللوائح والأنظمة على أندية ومراكز الصم بالمملكة المتعلقة بتسجيل اللاعبات وآلية اعتمادهن ومشاركتهن في منافسات وبرامج الاتحاد للموسم المقبل 2025 .
ونظم الاتحاد السعودي لرياضة الصم ورشة عمل للاعبات بمقره رئيسي بحضور رئيس الاتحاد الدكتور سعيد القحطاني ومدير الأداء الرياضي تركي الشهري ورئيسة القسم النسائي بالاتحاد، لطيفه الفهيد ومنسقة البرنامج الرياضي، شهد الرويغب.
وتم خلال الورشة شرح آلية تسجيلهم في برامج الاتحاد للموسم الجديد 2025، وتم مناقشة متطلبات التسجيل وإجراءات الفحص السمعي بما لا يقل عن 55 ديسبل وطريقة توقيع العقود، تمهيدًا لتسجيلهم في منصة رياضي وصرف مستلزمات البطولات من ملابس وإحذية وأدوات أخرى.
الجدير بالذكر أن موسم 2025 في اتحاد رياضة الصم سيشهد دوريات للسيدات في عدد من الألعاب، في مقدمتها كرة القدم والبولينج والهوكي والتنس والشطرنج وألعاب القوى.