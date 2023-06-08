رئيس نادي الدرعية يشيد بدعم خادم الحرمين وولي العهد لقطاع الرياضة

وأضاف أن إطلاق ولي العهد مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية يأتي امتدادًا لاهتمام سموه المعهود والدائم بدعم وتطوير الرياضة السعودية على جميع المستويات، للوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو ما يعكس الدعم السخي غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، للقطاع الرياضي الذي حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة بفضل هذا الاهتمام والدعم الكبيرين.