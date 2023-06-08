رئيس نادي الدرعية يشيد بدعم خادم الحرمين وولي العهد لقطاع الرياضة

أكد الدكتور خالد بن سعد الحبشان رئيس مجلس إدارة نادي الدرعية أن قطاع الرياضة يحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من قِبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال رئيس نادي الدرعية الدكتور خالد الحبشان لـ"سبق": جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية كخطوة رائدة تشدد على الارتقاء بهذا القطاع المهم الذي أصبح له جزء كبير من الاهتمام العالمي وأن تلك الخطوة ستعزز العلاقة بين القطاعين التنموي والرياضي.
وأضاف أن إطلاق ولي العهد مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية يأتي امتدادًا لاهتمام سموه المعهود والدائم بدعم وتطوير الرياضة السعودية على جميع المستويات، للوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو ما يعكس الدعم السخي غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، للقطاع الرياضي الذي حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة بفضل هذا الاهتمام والدعم الكبيرين.
وتابع أن مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية يعد أكبر نقلة في تاريخ الرياضة السعودية حيث سيزيد المنافسة بين الأندية ويسهل استقطاب النجوم العالميين ويطور البنية التحتية للأندية ويحسن المنشآت الرياضية بشكل عام، إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسن الأداء الإداري الذي يرفع مستوى الحوكمة مما يُسهم في ارتفاع قيمة العلامة التجارية للنادي.
وأردف أن مشروع الاستثمار الرياضي والتخصيص للأندية الرياضية يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعّال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.
وأوضح الدكتور الحبشان أن انتقال ملكية نادي الدرعية لهيئة تطوير بوابة الدرعية هو خطوة رائدة ستُسهم في إحياء وارتقاء الرياضة بمحافظة الدرعية نحو تحقيق الهدف المنشود من ذلك كون هيئة تطوير بوابة الدرعية رائدة في تطوير المجال التنموي الذي تشهده هذه المحافظة التي تحمل اسم العاصمة التاريخية للدولة السعودية.
وأشار الدكتور خالد الحبشان إلى أن انتقال النادي لملكية هيئة تطوير بوابة الدرعية سوف يُسهم وبشكل كبير في تطوير الرياضة في المنطقة ويعزز الدور المجتمعي لما يعود بالنفع والفائدة في تحسين جودة الحياة الرياضية لخدمة المواطن والمقيم والزائر من خلال تنفيذ الخطط التطويرية التي ستجعل من الدرعية وجهة مميزة لجمهورها وزوارها عن طريق تعزيز الألعاب الرياضية المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة.
وأفاد بأن البنية التحتية المتميزة والإمكانات الكبيرة والمرافق التي يتمتع بها النادي ستدعم الخطط التطويرية التي ستعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث ستُسهم في خلق فرص استثمارية، وتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية والمستفيدين من النادي، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور الرياضي وجودة الحياة، وزيادة ممارسة الرياضة لدى مختلف فئات المجتمع.
فالنادي الذي يقع شمال غربي العاصمة الرياض، يضم 243 لاعبًا، يمثلون 13 لعبةً مختلفة، ويشتمل على مبنى إداري، وملعب كرة قدم رئيس، وملعب للكرة الطائرة، وساحة للتزلج، ومنطقة للمسبح، إضافة إلى أرض النادي التابعة لوزارة الرياضة في منطقة "جاكس".
وكشف أن دخول شركات عملاقة سيوسع الأفق بالنسبة للقطاع الرياضي من ناحية فنية وتجارية، وإعطاء الحرية للعمل كمؤسسات تجارية لتطوير العمل الرياضي للأفضل، حيث ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على بلورة خطط تطويرية واعدة وطموحة لتحقيق نقلة نوعية في النادي تفي بالتزامها بدعم الرياضة وتعزيز جودة الحياة للمجتمع عن طريق إشراكه في مختلف المجالات التراثية والثقافية والاقتصادية في الدرعية على اعتبار أن الهيئة لها باع طويل في استضافة وتنظيم العديد من الأنشطة والبطولات الرياضية العالمية والإقليمية والمحلية.