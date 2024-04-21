"كلاسيكو" العالم.. الليلة قمة منتظرة تجمع ريال مدريد وبرشلونة

وفي المقابل، سيدخل برشلونة اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيره، بعدما ودع دوري الأبطال من دور ربع النهائي، عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان 6 - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.