"كلاسيكو" العالم.. الليلة قمة منتظرة تجمع ريال مدريد وبرشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفاً على غريمه التقليدي ريال مدريد مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.
ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي 4 - 3 بركلات الترجيح، بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 4.
وفي المقابل، سيدخل برشلونة اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيره، بعدما ودع دوري الأبطال من دور ربع النهائي، عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان 6 - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.