جدد فوزه على النيجر .. منتخب الجزائر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 (ثاني المتأهلين) المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بعدما جدد فوزه على مضيفه النيجر 1-0، اليوم الاثنين، على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.
سجل بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة السادسة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من القائد رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكانت الجزائر، حاملة اللقب عامي 1990 و2019، تغلبت على النيجر 2-1 الخميس في الجولة الثالثة.
وهو الفوز الرابع تواليًا للجزائر التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل نقطتين للنيجر الثالثة بفارق نقطتين خلف تنزانيا الثانية والتي تلاقي أوغندا الأخيرة (نقطة واحدة) الثلاثاء.
ولحقت الجزائر بجارها المغرب الذي كان أول المتأهلين من دون أن يلعب مستغلاً تعادل مطارديه المباشرين في المجموعة الحادية عشرة جنوب إفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 الجمعة.