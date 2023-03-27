جدد فوزه على النيجر .. منتخب الجزائر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 (ثاني المتأهلين) المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بعدما جدد فوزه على مضيفه النيجر 1-0، اليوم الاثنين، على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.