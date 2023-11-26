لاعب النصر "وتافيو": سعيد بقدومي للمملكة وخوض تجربة جديدة

قال "أوتافيو"، لاعب نادي النصر إنه كان يحمل فكرة جيدة عن المملكة العربية السعودية قبل انتقاله لنادي النصر، مؤكداً سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة.
جاء حديث اللاعب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بيرسيبوليس الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وتابع اللاعب: "حضرت إلى هنا بفكرة جيدة عن السعودية وعن نادي النصر، وفعلاً شاهدت ذلك بنفسي، سعيد جدًا بهذه التجربة وأشعر بحب الجماهير وشغفهم وأشكرهم على ذلك، وأتمنى أن أقدم ما يرضيهم".
وأضاف "أوتافيو": "المباراة صعبة، كما قال المدرب، ولكن نحن سندخل برغبة واضحة لتأكيد صدارتنا بالفوز ونثق بأنفسنا وبإعداد مدربنا".
وأتم: "أنا لا أعتبر نفسي نجمًا، أتيت هنا بهدف واضح أن أقدم كل قدراتي وجهدي ضمن فريق يحظى بنجوم كبار مميزين، وسعيد بوجودي معهم، وهدفي أن نساعد بعضنا جميعًا لتحقيق النجاح، شغفي وعقليتي في كل مباراة هي أن أقدم كامل جهدي دون التفكير بالإرهاق أو الإصابات، ما دمت في أرض الملعب سأقدم كل ما أستطيع لآخر لحظة".