لاعب النصر "وتافيو": سعيد بقدومي للمملكة وخوض تجربة جديدة

وأتم: "أنا لا أعتبر نفسي نجمًا، أتيت هنا بهدف واضح أن أقدم كل قدراتي وجهدي ضمن فريق يحظى بنجوم كبار مميزين، وسعيد بوجودي معهم، وهدفي أن نساعد بعضنا جميعًا لتحقيق النجاح، شغفي وعقليتي في كل مباراة هي أن أقدم كامل جهدي دون التفكير بالإرهاق أو الإصابات، ما دمت في أرض الملعب سأقدم كل ما أستطيع لآخر لحظة".