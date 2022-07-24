السعودية تشهد ارتفاعًا في نسبة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة والنشاط البدني

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "إن الارتفاع الملحوظ في نسبة ممارسة الرياضة في مجتمعنا، يعد إحدى الاستراتيجيات التي نعمل عليها باستمرار، وهو ما تحقّق اليوم -ولله الحمد- في ظل ما نحظى به في القطاع الرياضي من اهتمام ودعم كبيرين من قيادتنا الكريمة حفظها الله، التي كانت خلف جميع المبادرات والبرامج النوعية المندرجة تحت برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، التي ساهمت بشكل كبير بالتعاون مع شركائنا، في تغير وعي وثقافة مجتمعنا، الذي بات يولي الرياضة اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حتى باتت أسلوب حياة يتبعه الجميع، من أجل مستقبل أفضل”.