بعد تأكيد رئيس بايرن ميونخ.. "النصر" يقترب من توقيع ساديو ماني

وقال هاينر أثناء وجوده في اليابان برفقة الفريق الذي يقيم معسكرًا إعداديًا قبل انطلاق الموسم، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية: "بايرن أبلغ بذلك (بمفاوضات ماني مع النصر السعودي).. لكن هذه محادثات أولية. علينا أن ننتظر لنرى".