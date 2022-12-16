رئيس الفيفا: كأس العالم قطر 2022 هي أنجح نسخة البطولة

قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم إن كأس العالم قطر 2022 هي أنجح نسخة من كأس العالم.
وأضاف إنفانتينو أن كل المباريات التي لعبت حتى الآن في البطولة (62 مباراة) مرت دون أي شغب أو تجاوزات، وأشار إلى أن 3.27 مليون مشجع حضروا المباريات حتى الآن، بينما سجلت نسخة 2018 في روسيا حضور 3.03 مليون مشجع.
وكشف رئيس الفيفا أن مباريات كأس العالم في قطر 2022 شاهدها حتى الآن 5 مليارات مشاهد حول العالم، وأن إيرادات هذه النسخة بلغت 7.5 مليارات دولار، بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة.
وأكد إنفانتينو أن "كرة القدم وحدت العالم بالفعل"، وأن "النسخة الحالية نجحت نجاحًا باهرًا"، وشكر قطر على "تقديم النسخة الأفضل للمونديال على الإطلاق"، وقال إن كثيرين من كل أنحاء العالم جاؤوا لقطر وتعرفوا على الثقافة العربية.
وعبّر رئيس الفيفا عن إعجابه بالمستوى المميز الذي ظهر به منتخب المغرب في مونديال قطر، وبلوغه نصف النهائي في أول إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المسابقة، وقال: "سعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الأفريقية في مونديال قطر، أداء المنتخب المغربي في البطولة كان رائعًا و استثنائيًا".
وعن كأس العالم 2026، قال إنفانتينو إن الفيفا يريد الحفاظ على تشكيل المجموعات من 4 فرق وليس 3 كما كان مقترحًا من قبل، وذلك للحفاظ على متعة وإثارة الدور الأول.