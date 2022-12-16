رئيس الفيفا: كأس العالم قطر 2022 هي أنجح نسخة البطولة

وعبّر رئيس الفيفا عن إعجابه بالمستوى المميز الذي ظهر به منتخب المغرب في مونديال قطر، وبلوغه نصف النهائي في أول إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المسابقة، وقال: "سعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الأفريقية في مونديال قطر، أداء المنتخب المغربي في البطولة كان رائعًا و استثنائيًا".