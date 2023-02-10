إدارة النصر تتخذ الإجراءات القانونية بحق منتهكي الحقوق التجارية والفكرية للنادي

أكدت إدارة نادي النصر اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه بعض المنشآت التي انتهكت الحقوق التجارية والفكرية للنادي، وشعاره، ولاعبيه، مشيرةً إلى أن انتهاك الحقوق يُعتبر مجرَّمًا وفق الأنظمة المحلية والدولية.
وقالت إدارة النادي في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شرعت إدارة نادي النصر في الإجراءات القانونية تجاه بعض المنشآت التي انتهكت الحقوق التجارية والفكرية للنادي، وشعاره، ولاعبيه، وذلك بتوريد المنتجات المقلَّدة لأسواق السعودية، وبيعها، أو باستغلال اسم النادي وشعاره، أو صور بعض لاعبيه، لأغراض تجارية دون وجود أي تفويض أو عقد رسمي مع نادي النصر (المالك الحصري لهذه العلامات التجارية وحقوق الصور للاعبين)".
وتابع البيان: "لأن تلك الأفعال تنتهك الأنظمة المحلية لوزارة التجارة، ونظام حماية حقوق المؤلف، فإن نادي النصر قد اتخذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات المعنية. هذا، وتتمنى إدارة النادي إيجاد حلول عاجلة من قِبل الجهات الرسمية للقضاء على هذه الممارسات التي تتسبب في خسائر كبيرة للنادي. علمًا بأن الإدارة القانونية بالنادي تقوم برصد جميع التجاوزات والمخالفات لاتخاذ اللازم حيال ذلك".
وختم البيان: "كما تحذِّر إدارة نادي النصر منتهكي الحقوق، وتؤكد أن ما يقومون به يُعتبر مجرَّمًا بموجب الأنظمة المحلية والدولية؛ وأن ذلك سيُعرِّضهم للعقوبات الرادعة".