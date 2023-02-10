إدارة النصر تتخذ الإجراءات القانونية بحق منتهكي الحقوق التجارية والفكرية للنادي

وقالت إدارة النادي في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شرعت إدارة نادي النصر في الإجراءات القانونية تجاه بعض المنشآت التي انتهكت الحقوق التجارية والفكرية للنادي، وشعاره، ولاعبيه، وذلك بتوريد المنتجات المقلَّدة لأسواق السعودية، وبيعها، أو باستغلال اسم النادي وشعاره، أو صور بعض لاعبيه، لأغراض تجارية دون وجود أي تفويض أو عقد رسمي مع نادي النصر (المالك الحصري لهذه العلامات التجارية وحقوق الصور للاعبين)".