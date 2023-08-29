روميلو لوكاكو يرفض العروض السعودية ويقترب من روما الإيطالي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب تشيلسي، من الانضمام إلى روما الإيطالي، بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال والأهلي خلال الموسم الصيفي الحالي.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن الأندية السعودية ترغب في ضم المهاجم البلجيكي؛ حيث عُرِض عليه 60 مليون يورو سنويًّا، كما يحظى اللاعب أيضًا باهتمام بعض الأندية الإيطالية والتركية.
وأفادت صحيفة "daily mail" بأن من المقرر أن ينضم مهاجم إنتر ميلان السابق إلى روما على سبيل الإعارة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.
وينتهي عقد لوكاكو البالغ من العمر 30 عامًا، مع تشيلسي في صيف عام 2026، والذي كان قد انضم إليه في 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، ثم أعير إليه مرة أخرى في صيف 2022.
وكانت إدارة تشيلسي قد رفضت تمديد إعارة لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2024، بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الماضي.