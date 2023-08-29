روميلو لوكاكو يرفض العروض السعودية ويقترب من روما الإيطالي

وينتهي عقد لوكاكو البالغ من العمر 30 عامًا، مع تشيلسي في صيف عام 2026، والذي كان قد انضم إليه في 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، ثم أعير إليه مرة أخرى في صيف 2022.