"الوحدة" يضم عبدالرحمن الهاجري حتى 2025

وفي سياق متصل، أجرى لاعبو فريق الوحدة الأول لكرة القدم اليوم السبت الفحوصات الطبية الروتينية تزامنًا مع انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الرياضي المقبل. وخضع اللاعبون أيضًا إلى اختبارات القياسات البدنية والعضلية تحت إشراف مدرب اللياقة في النادي المكي الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.