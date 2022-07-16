"الوحدة" يضم عبدالرحمن الهاجري حتى 2025

تعاقدت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر اليوم السبت مع الظهير الأيسر لنادي نجران عبدالرحمن الهاجري لمدة ثلاثة مواسم؛ لتمثيل الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم القادم.
وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "عبدالرحمن الهاجري وحداوي حتى 2025".
ويعد الهاجري من أبرز المواهب التي تظهر في منافسات دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"؛ إذ كان من الركائز الأساسية لفريق نجران الموسم الماضي.
وفي سياق متصل، أجرى لاعبو فريق الوحدة الأول لكرة القدم اليوم السبت الفحوصات الطبية الروتينية تزامنًا مع انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الرياضي المقبل. وخضع اللاعبون أيضًا إلى اختبارات القياسات البدنية والعضلية تحت إشراف مدرب اللياقة في النادي المكي الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ودشن فريق الوحدة تدريباته الجمعة تحت قيادة البوسني برونو أكرابوفيتش الذي تعاقدت معه إدارة النادي لقيادة الفريق في دوري الأضواء.
ويتأهب الوحدة للموسم الجديد بتحضيرات على ثلاث مراحل، منها معسكر خارجي في مدينة مورسيا الإسبانية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، وتتخلله 6 مباريات تجريبية، أبرزها أمام ليفانتي الإسباني والشباب السعودي.