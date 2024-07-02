تركيا تجهز نادي الخلود لدوري روشن

ذكر النادي أن بداية برنامج الفريق الكروي الأول ستكون في الخامس من يوليو الحالي بإجراء الفحوص الطبية للاعبين، على أنْ تبدأ التدريبات في السابع من ذات الشهر وتستمرّ حتى الثامن عشر من يوليو الجاري موعد السفر لتركيا.