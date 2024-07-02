تركيا تجهز نادي الخلود لدوري روشن

كشفت إدارةُ نادي الخلود، اليوم الثلاثاء، عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول استعدادًا لخوض غمار منافسات دوري روشن للمحترفين 2024/ 2025.
واعتمد مدرب الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين البرتغالي "باولو دوارتي"، البرنامج التحضيري الذي يتخلّله معسكر خارجي في تركيا.
ذكر النادي أن بداية برنامج الفريق الكروي الأول ستكون في الخامس من يوليو الحالي بإجراء الفحوص الطبية للاعبين، على أنْ تبدأ التدريبات في السابع من ذات الشهر وتستمرّ حتى الثامن عشر من يوليو الجاري موعد السفر لتركيا.
وأشار إلى أن المعسكر الخارجي للفريق الذي سيقام في تركيا سينطلق في التاسع عشر من يوليو الجاري وسيستمرّ لمدة 21 يومًا؛ حيث سيتخلّله إجراء سبع مباريات تجريبية سيحدد وقتها لاحقًا المدير الفني للفريق البرتغالي "باولو دوارتي".