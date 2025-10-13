الأخضر يختتم استعداده لمواجهة العراق في ختام ملحق تصفيات كأس العالم

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة منتخب العراق، التي ستُقام مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن ختام منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.