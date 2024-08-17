الأوروغوياني "غاستون ألفاريس" يقترب من الانضمام للقادسية

كشفت تقارير صحفية، أن الأوروغوياني غاستون ألفاريس، لاعب فريق خيتافي الإسباني، في طريقه للانضمام إلى نادي القادسية السعودي.

وأفاد الصحفي "ماركوس دوران" بأن غاستون سيصل إلى السعودية اليوم، للتوقيع مع القادسية.

وأكد الصحفي الذي يعمل في "Relevo"، أن لاعب كرة القدم الأوروغوياني، سينضم إلى فريق متكامل بالتعاقدات الأجنبية الجديدة مثل: كاستيلز، ناتشو، إيزيكيل فرنانديز، ناهيتان نانديز، بيير إيمريك أوباميانغ وجوليان كوينونيس.

ويمتلك قلب الدفاع الأوروغوياني، الذي لعب 62 مباراة وسجل 4 أهداف منذ وصوله إلى خيتافي، العديد من العروض على الطاولة، ولكن العرض السعودي كان أفضل العروض المقدمة له.

وأشار الصحفي إلى أن مسؤولي القادسية لا يزالون في محادثات مع روما من أجل حسم صفقة ديبالا؛ حيث يريد ناديه أن يكون عقد اللاعب 20 مليون يورو سنويًّا وعقدًا لمدة 3 سنوات.