محطات المنتخبات الآسيوية في فترة التوقف الدولي الأخيرة.. تعرف عليها

لم يكن هناك خلط كبير للأوراق، فقد قام المدرب فيليكس سانشيز بإجراء تغييرات طفيفة على تشكيلة الفريق بين المباراتين، حيث عاد بوعلام خوخي إلى مركز قلب الدفاع بعد غياب قسري أمام كندا، بينما تم تبديل إسماعيل محمد مع بيدرو ميغيل على اليمين، واستمرت المعركة على مركز حارس المرمى، حيث حصل كل من سعد الشيب ومشعل برشم على اختبار مدته 90 دقيقة، وأنقذ الأخير ضربة جزاء من أليكسيس سانشيز لتعزيز فرصه في الظهور في المونديال.