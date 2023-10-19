امتد لـ 3 أيام.. اختتام المرحلة الأولى من برنامج FIFA للمدارس لاكتشاف المواهب

وشهد البرنامج حضور مسؤولة البرنامج في الفيفا فاطمة سيديبي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي علي الشعيلان، والمدير الفني ناصر لارغيت، وبمشاركة 113 طالبًا و100 طالبة، و62 معلمًا و54 معلمة، حيث تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريب وتوزيع اللاعبين واللاعبات على المجموعات، حيث كان التطبيق تحت قيادة المعلمين والمعلمات.