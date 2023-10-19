امتد لـ 3 أيام.. اختتام المرحلة الأولى من برنامج FIFA للمدارس لاكتشاف المواهب

اختتمت المرحلة الأولى من برنامج FIFA للمدارس للبنين والبنات لاكتشاف المواهب في مدينة جدة، والذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم، والذي امتد على مدى 3 أيام.
وشهد البرنامج حضور مسؤولة البرنامج في الفيفا فاطمة سيديبي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي علي الشعيلان، والمدير الفني ناصر لارغيت، وبمشاركة 113 طالبًا و100 طالبة، و62 معلمًا و54 معلمة، حيث تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريب وتوزيع اللاعبين واللاعبات على المجموعات، حيث كان التطبيق تحت قيادة المعلمين والمعلمات.
وجاء المهرجان ضمن جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتأهيل المعلمين والمعلمات المسؤولين عن النشاط الرياضي، وفق أسس فنية محددة، كما استهدف البرنامج تسهيل الجهود الرامية لتطوير عددٍ من المهارات المعتمدة على المستوى العالمي لتطوير الحياة الاجتماعية العالمية.
يُذكر أن البرنامج سيُقام عبر عدة مدن في المملكة، يستهدف من خلاله أبرز المواهب الكروية ومعلمي التربية البدنية في المدارس.