"الفيصل" يقيم حفل العشاء الرسمي لدورة الألعاب السعودية الثالثة

حضر حفل العشاء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبدر بن عبدالرحمن القاضي نائب وزير الرياضة، وأمين عام اللجنة الرئيس التنفيذي عبدالعزيز باعشن، والأميرة دليل بنت نهار الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، وعدد من أصحاب السمو والسعادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورؤساء الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السيد خوان أنطونيو سامارانتش، وعدد من ضيوف حفل الافتتاح.