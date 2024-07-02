اليورو 2024.. تركيا تصعق النمسا وتكمل أضلاع ربع النهائي

أكمل منتخب تركيا أضلاع دور ربع النهائي لبطولة (اليورو2024) عقب فوزه على نظيره النمساوي بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ في آخر مباريات دور ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حالياً في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.