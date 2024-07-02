اليورو 2024.. تركيا تصعق النمسا وتكمل أضلاع ربع النهائي

أكمل منتخب تركيا أضلاع دور ربع النهائي لبطولة (اليورو2024) عقب فوزه على نظيره النمساوي بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ في آخر مباريات دور ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حالياً في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.
فاجأ المنتخب التركي نظيره النمساوي في افتتاح باب التسجيل مبكراً جداً قبل انقضاء الدقيقة الأولى على الانطلاقة بواسطة مدافع فريق أهلي جدة ميريح ديميرال مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 57 ثانية.
وعاد مدافع الأهلي ليتقمص دور البطولة مجدداً بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 59 بضربة رأسية رائعة بعد أن ارتقى فوق الجميع وسددها في الشباك.
وقلص ميكايل غريغوريتش النتيجة للنمسا بتسجيله الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 66من مجريات المباراة.
وسيواجه منتخب تركيا نظيره الهولندي في دور ربع نهائي الذي تغلب على نظيره الروماني بثلاثية نظيفة يوم السبت القادم.