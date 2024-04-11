برباعية الاتحاد.. "الزعيم" يُعيِّد جماهيره بكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024

تُوِّج الهلال بكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، وذلك عبر بوابة نظيره الاتحاد بنتيجة 4/ 1 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الخميس، بقيادة الحكم السعودي "خالد الطريس".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف، وكان الهلال البادئ في التسجيل، وزيارة مرمى حارس الاتحاد عبدالله المعيوف في الدقيقة الخامسة عن طريق "مالكوم" بعد استثماره تمريرة صالح الشهري.
وعاد "العميد" للمباراة من خلال ركلة جزاء، نفذها عبدالرزاق حمدالله على دفعتين في "د21" بعد تصدي حارس الازرق "ياسين بونو" للتسديدة الأولى، لكنه فشل في الثانية.
ومن فاصل مراوغة ولا أجمل بين الثلاثي "نيفيز" و"الشهري" وقائد الزعيم "سالم الدوسري" أحرز الأخير الهدف الثاني للأزرق في "د 44".
وفي الشوط الثاني تصدت العارضة الصفراء لتسديدة "سافيتش" في "د73"، وحرمت الهلال من هدف ثالث، كما حرم التسلل تسجيل هدف ثالث لسالم الدوسري، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
لكن السوبر "مالكوم" أنهي آمال الاتحاد في العودة للمباراة بهدف ثالث قاتل في "د89".
وأحرز ناصر الدوسري الهدف الرابع للزعيم في الوقت بدلاً من الضائع (90+6) محققًا الزعيم السوبر الـ4.