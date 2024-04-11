برباعية الاتحاد.. "الزعيم" يُعيِّد جماهيره بكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف، وكان الهلال البادئ في التسجيل، وزيارة مرمى حارس الاتحاد عبدالله المعيوف في الدقيقة الخامسة عن طريق "مالكوم" بعد استثماره تمريرة صالح الشهري.