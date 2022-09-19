تحضيراً لتصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئين يدشن معسكر الدمام

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والمقام تحضيراً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.
واستدعى المدير الفني للأخضر عبد الوهاب الحربي 23 لاعباً للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاته، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز العطار، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، طلال حاجي، فارس يوسف، محمد العيسي، نواف البشري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً سيستضيف المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف، خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل.