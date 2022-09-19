تحضيراً لتصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئين يدشن معسكر الدمام

واستدعى المدير الفني للأخضر عبد الوهاب الحربي 23 لاعباً للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاته، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز العطار، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، طلال حاجي، فارس يوسف، محمد العيسي، نواف البشري.