تحضيراً لبطولة نيوم.. أخضر الشاطئية يختتم معسكر أوساكا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيم في مدينة أوساكا اليابانية، واستمر 10 أيام، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.