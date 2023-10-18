تحضيراً لبطولة نيوم.. أخضر الشاطئية يختتم معسكر أوساكا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيم في مدينة أوساكا اليابانية، واستمر 10 أيام، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وكان أخضر الشاطئية خاض مباراتين وديتين بمعسكره في مدينة أوساكا جمعته بنظيره منتخب اليابان، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية متنوعة في فترات مختلفة بقيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك الذي ركز في إعداده على تجهيز اللاعبين وانتهاج الخطط التي سيلعب بها مباريات بطولة كأس نيوم الدولية.
يذكر أن قرعة بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال أوقعت الأخضر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات اليابان وألمانيا وإنجلترا.
الجدير بالذكر أن أخضر الشاطئية يحتل المرتبة 23 عالمياً حسب التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة في شهر أغسطس الماضي، كأعلى تصنيف يصل له المنتخب في تاريخه.